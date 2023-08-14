В США разбился советский истребитель МиГ-23: есть поврежденные авто

В США разбился советский истребитель МиГ-23. Это произошло во время авиашоу

Пилот и второй член экипажа катапультировались. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Детройта.

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Подробности авиакатастрофы

Авария произошла во время демонстрационных полетов. Истребитель МиГ-23 упал на парковку жилого комплекса в городе Бельвилл возле Детройта. В результате были повреждены несколько автомобилей.

К счастью, никто не пострадал. Пилот и второй член экипажа были госпитализированы – они не получили серьезных травм.

Сейчас федеральное авиационное управление США начало расследование.

МиГ-23 – это советский многоцелевой истребитель с изменяющейся конфигурацией крыла. Предназначен для борьбы с самолетами противника в широком диапазоне высот и скоростей полета и выполнения задач в пользу войск оперативно-стратегического объединения. Отдельные модификации МиГ-23 способны поражать наземные цели.



Он был принят на вооружение в 1969 году, серийное производство было прекращено в 1985 году. Самолеты экспортировались более чем в 20 стран.

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