В США разбился советский истребитель МиГ-23: есть поврежденные авто
14 августа 2023, 13:48Читати новину українською
Источник:Detroit Metro Airport
В США разбился советский истребитель МиГ-23. Это произошло во время авиашоу
Пилот и второй член экипажа катапультировались. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Детройта.
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Подробности авиакатастрофы
Авария произошла во время демонстрационных полетов. Истребитель МиГ-23 упал на парковку жилого комплекса в городе Бельвилл возле Детройта. В результате были повреждены несколько автомобилей.
К счастью, никто не пострадал. Пилот и второй член экипажа были госпитализированы – они не получили серьезных травм.
Сейчас федеральное авиационное управление США начало расследование.
МиГ-23 – это советский многоцелевой истребитель с изменяющейся конфигурацией крыла. Предназначен для борьбы с самолетами противника в широком диапазоне высот и скоростей полета и выполнения задач в пользу войск оперативно-стратегического объединения. Отдельные модификации МиГ-23 способны поражать наземные цели.
Он был принят на вооружение в 1969 году, серийное производство было прекращено в 1985 году. Самолеты экспортировались более чем в 20 стран.
Он был принят на вооружение в 1969 году, серийное производство было прекращено в 1985 году. Самолеты экспортировались более чем в 20 стран.
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- Напомним, что ранее в Мурманской области России произошла авиакатастрофа с участием военного самолета. Известно, что МиГ-31 потерпел крушение в районе поселка Рыж-Губа.
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