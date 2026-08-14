Глава аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук в эфире 24 Канала пояснил, что такое просьба вряд ли останется без ответных шагов со стороны США. Речь идет не только о возможных лицензиях на производство ракет для Patriot, но и о других решениях, способных усилить возможности Украины наносить удары вглубь России.

Что Украина может получить от США?

Последние украинские атаки на российскую портовую инфраструктуру были масштабными, однако танкеры в Черном море под них не попадали. За август также не поступало сообщений о массовых поражениях таких судов, поэтому это направление атак фактически оказалось на паузе. Это совпало с публикацией Financial Times о просьбе Вашингтона не затрагивать транспортировку казахской нефти и желании Украины получить лицензии на производство ракет-перехватчиков для системы Patriot.

Когда американская сторона обращается с просьбой что-то сделать и происходит утечка этой информации, понятно, что нужно будет предпринять ответные меры,

– сказал Рыбачук.

На этом же фоне Владимир Зеленский заговорил о новых украинских предложениях в адрес США. Лицензии могут быть лишь одним из вариантов, ведь запуск такого производства требует много времени. Среди более быстрых решений могут быть дополнительные поставки оружия, высокоточных ракет или расширение технических возможностей для операций на большом расстоянии.

Речь идет не только о лицензиях, потому что лицензия – это долгий процесс. Например, это могут быть поставки оружия, высокоточных ракет или договоренность с Маском об использовании Starlink на большом расстоянии вглубь России,

– пояснил глава "Центра совместных действий".

Параллельно Дональд Трамп вновь публично говорил об украинских ударах вглубь России. Он заявлял, что Киев мог бы отвечать Москве так же, как она атакует украинскую столицу, и упоминал ракеты "Томагавк", которые при определенных условиях можно было бы передать Украине. Рыбачук отметил, что такие заявления от Трампа звучат не впервые, хотя его позиция по поводу войны регулярно меняется.

США защищают казахскую нефть

Американский интерес к этому маршруту сформировался задолго до полномасштабной войны. Еще в конце 1990-х большие компании из США активно вкладывались в экономику Казахстана, который обладает значительными запасами нефти, газа, золота и цветных металлов. Эти инвестиции с годами только углублялись.

Мы чаще ассоциируем Казахстан с Китаем и китайским влиянием. Но с экономической точки зрения крупнейшие американские компании уже много лет разрабатывают там месторождения, добывают газ, нефть, золото и драгоценные металлы. Просто об этом не особо говорят и не особо это афишируют,

– рассказал Рыбачук.

Казахская нефть, о которой идет речь, добывается при участии американского бизнеса, а для выхода на мировой рынок использует инфраструктуру, связанную с Россией. Вашингтон при этом учитывает не только интересы своих компаний, но и ситуацию с ценами на нефть. Ранее США уже делали исключения для отдельных поставок, когда возникала угроза дефицита на рынке.

Американцы опасались, что если Украина полностью перекроет возможность транспортировки казахской нефти на мировой рынок, это будет и дальше оказывать давление на цены,

– отметил он.

Просьба Вашингтона не касается российской нефти как таковой: по словам Рыбачука, американская сторона просит не нарушать цепочку, по которому казахское сырье, добываемое с участием компаний из США, попадает в Европу и на другие мировые рынки.

Рыбачук объяснил интерес США к казахской нефти: смотрите видео