Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук в ефірі 24 Каналу пояснив, що таке прохання навряд чи залишиться без зустрічних кроків з боку США. Йдеться не лише про можливі ліцензії на виробництво ракет до Patriot, а й про інші рішення, здатні посилити українські можливості для ударів углиб Росії.

Що Україна може отримати від США?

Останні українські удари по російській портовій інфраструктурі були масштабними, однак танкери в Чорному морі під них не потрапляли. За серпень також не було повідомлень про масові ураження таких суден, тому цей напрямок атак фактично опинився на паузі. Це збіглося з публікацією Financial Times про прохання Вашингтона не зачіпати транспортування казахської нафти та бажання України отримати ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів до Patriot.

Коли американська сторона звертається з проханням щось зробити і відбувається витік цієї інформації, зрозуміло, що потрібно буде робити щось у відповідь,

– сказав Рибачук.

На цьому ж фоні Володимир Зеленський заговорив про нові українські пропозиції до США. Ліцензії можуть бути лише одним із варіантів, адже запуск такого виробництва потребує багато часу. Серед швидших рішень можуть бути додаткові постачання зброї, високоточних ракет або розширення технічних можливостей для операцій на великій відстані.

Мова йде не тільки про ліцензії, тому що ліцензія – це довга пісня. Наприклад, це може бути постачання зброї, високоточних ракет або домовленість із Маском про використання Starlink на великій відстані вглиб Росії,

– пояснив голова "Центру спільних дій".

Паралельно Дональд Трамп знову публічно говорив про українські удари вглиб Росії. Він заявляв, що Київ міг би відповідати Москві так само, як вона атакує українську столицю, та згадував Tomahawk, які за певних умов можна було б передати Україні. Рибачук зауважив, що такі заяви від Трампа звучать не вперше, хоча його позиція щодо війни регулярно змінюється.

США захищають казахську нафту

Американський інтерес до цього маршруту сформувався задовго до повномасштабної війни. Ще наприкінці 1990-х великі компанії зі США активно вкладалися в економіку Казахстану, який має значні запаси нафти, газу, золота та кольорових металів. Ці інвестиції з роками лише поглиблювалися.

Ми більше асоціюємо Казахстан із Китаєм і китайським впливом. Але економічно найбільші американські компанії вже багато років розробляють там родовища, видобувають газ, нафту, золото й цінні метали. Просто про це не дуже говорять і не дуже це афішують,

– розповів Рибачук.

Казахська нафта, про яку йдеться, видобувається за участі американського бізнесу, а для виходу на світовий ринок використовує інфраструктуру, пов'язану з Росією. Вашингтон при цьому враховує не лише інтереси своїх компаній, а й ситуацію з цінами на нафту. Раніше США вже робили винятки для окремих поставок, коли виникала загроза дефіциту на ринку.

Американці нервували, що якщо Україна повністю перекриє можливість транспортувати казахську нафту на світовий ринок, це буде далі тиснути на ціни,

– зазначив він.

Прохання Вашингтона не стосується російської нафти як такої, за словами Рибачука, американська сторона просить не бити по ланцюжку, через який казахська сировина, видобута за участі компаній зі США, потрапляє до Європи та на інші світові ринки.

Рибачук пояснив інтерес США до казахської нафти: дивіться відео