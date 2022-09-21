Пентагон заключил контракт на дальнобойные дроны Switchblade для Украины

Специально для ВСУ в Соединенных Штатах будут производить ударные беспилотники, а именно – дроны-камикадзе Switchblade 600.

США закупит новейшие дроны для ВСУ

Пентагон заключил контракт более чем на 2 миллиона долларов на дальнобойные дроны Switchblade для Украины. В министерстве обороны страны обнародовали информационный бюллетень о поставках вооружения – контракт был заключен 15 сентября.

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Оборудование – Switchblade 600, сумма – 2,2 миллиона долларов, подрядчик – AeroVironment,

– указано в документе.

Добавим, что США уже предоставляли Украине дроны Switchblade 300, которые имеют меньшие размеры и дальность — до 10 километров. Switchblade 600 может лететь до 40 километров.

Что такое Switchblade 600 Switchblade – это тактический одноразовый беспилотный летательный аппарат с интегрированной боевой частью, созданный и производимый американской компанией AeroVironment. Особенность этого оружия в том, что дрон-камикадзе может в течение определенного периода находиться в воздухе в режиме "ожидания" в районе цели и атаковать ее после команды от оператора.

Актуально о помощи США

19 августа стало известно, что США предоставит Украине новый пакет военной помощи на 775 миллионов долларов.

Позже, 16 сентября, в США объявили о дополнительной помощи стоимостью до 600 миллионов долларов. Она направлена на удовлетворение критических потребностей в сфере безопасности и обороны.

20 сентября сообщили, что в США планируют передать Украине замороженные активы россии.

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