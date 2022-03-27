США поставят дизтопливо для Украины, – Зеркаль

Елена Зеркаль сообщила, что США направят в Европу дизтопливо для нужд Украины. Сейчас удалось мобилизовать всех.

Советник министра энергетики Зеркаль рассказала, что самые большие резервы дизеля – в Германии и Польше. Конкретно они могут обеспечить нужные объемы.

Заметьте Начинается активная фаза объединения энергетических рынков Украины и Европы, – министр энергетики.

Нам удалось мобилизовать всех. В Германии и Польше самые большие резервы дизеля, и именно они могут обеспечить необходимые объемы для нас сейчас. Кроме того, к нам едет американский дизель,

– заявила Зеркаль.

Также она рассказала, что сейчас Украина добивается исключения России из МАГАТЭ из-за ядерного терроризма. Российские оккупанты в Украине захватили 2 АЭС.

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