Радниця міністра енергетики Зеркаль розповіла, що найбільші резерви дизеля – у Німеччині та Польщі. Саме вони можуть забезпечити необхідні обсяги.

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Нам вдалося мобілізувати всіх. У Німеччині та Польщі найбільші резерви дизеля, і саме вони можуть забезпечити необхідні обсяги для нас зараз. Крім того, до нас їде американський дизель,

– заявила Зеркаль.

Також вона розповіла, що наразі Україна домагається виключення Росії з МАГАТЕ через ядерний тероризм. Російські окупанти в Україні захопили 2 АЕС.

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