В США построят для Украины еще 2 патрульных катера Mark VI

У Соединенных Штатов заказали строительство для Украины еще двух патрульных катеров Mark VI. Их планируют изготовить до 2026 года.

О том, что США построят для Украины еще 2 патрульных катера, на днях проинформировали в американском Министерстве обороны.

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США построят для Украины патрульные катера

Строить катера будет американская судостроительная компания SAFE Boats International.

Работы будут проходить в Такоме, Вашингтон. Их планируют завершить до марта 2026 года. На 2 катера Mark VI потратят 25 миллионов долларов, которые возьмут с денег инициативы для поддержки безопасности Украины.

США в 2022 году передадут Украине катера типа Mark VI

В 2022 году Украина наконец получит от США катера типа Mark VI.

По словам госпожи посла Украины в США Оксаны Маркаровой, вероятно, на украинскую землю доставят боль чем 3 катера. Сейчас идет согласование по этому поводу с американской стороной.

Патрульные катера Mark VI: что о них известно

Это современные, быстрые корабли, предназначенные для патрулирования прибрежных морских территорий.

Катер имеет длину почти 26 метров. Его силовая установка состоит из двух дизельных двигателей многотопливного типа с водометами. Это обеспечивает катеру максимальную скорость.

Он вооружен двумя автоматическими 25 миллиметровыми артустановками, в которых есть возможность дистанционного управления.

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