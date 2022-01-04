Про те, що США побудують для України ще 2 патрульні катери, днями проінформували в американському Міністерстві оборони.

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США збудують для України патрульні катери

Будуватиме катери американська суднобудівна компанія SAFE Boats International.

Роботи проходитимуть у Такомі в Вашингтоні. Їх планують завершити до березня 2026 року. На 2 катери Mark VI витратять 25 мільйонів доларів, які візьмуть з грошей ініціативи для безпекової підтримки України.

США у 2022 році передадуть Україні катери типу Mark VI

У 2022 році Україна нарешті отримає від США катери типу Mark VI.

За словами пані посла України в США Оксани Маркарової, ймовірно, на українську землю доставлять біль ніж 3 катери. Наразі триває узгодження щодо цього з американською стороною.

Патрульні катери Mark VI: що про них відомо

Це сучасні, швидкі кораблі, призначені для патрулювання прибережних морських територій.

Катер має довжину майже 26 метрів. Його силова установка складається з двох дизельних двигунів багатопаливного типу з водометами. Це забезпечує катеру максимальну швидкість.

Він озброєний двома автоматичними 25 міліметровими артустановками, в яких є можливість дистанційного керування.

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