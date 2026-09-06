В результате точного удара иранское судно окончательно пошло ко дну. Об этом сообщило Центральное командование США.

Потопление танкера и подробности операции

В военном ведомстве с иронией прокомментировали нейтрализацию вражеского судна.

Благодаря ловкости и профессионализму американских военнослужащих судно M/T Kylo сегодня затонуло в Оманском заливе и пополнило ряды иранского флота на дне моря,

– отметили в командовании.

Как американцы топят иранский танкер: смотрите видео

В общей сложности военно-морские силы США нанесли удары по трем иранским нефтяным танкерам. Два из них были полностью выведены из строя, а третье – пустое судно – уничтожили. Все три корабля входили в теневую сеть, которая обеспечивала нелегальную перевозку нефти и финансирование военных структур Ирана.

Эта атака стала ответом американцев на баллистический обстрел Ираном кораблей ВМС США.

Адмирал Брэд Купер подчеркнул, что Тегеран должен осознавать последствия атак на американские корабли.

Отметим, что атака США на иранские танкеры не осталась незамеченной. Тегеран в ответ нанес удары по трем американским судам. Также иранские силы провели атаку на три нефтяных танкера, которые "двигались по запрещенному маршруту в районе Ормузского пролива".