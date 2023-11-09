Такие новости, конечно, могут спровоцировать тревожные настроения среди украинцев, однако паниковать точно не стоит. Политолог Николай Давыдюк сказал 24 Каналу, получит Украина новые мощные пакеты от США.

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"Это сейчас команда демократов и Белый дом давят на республиканцев, на трамповское меньшинство. Соединенные Штаты – это страна, которая умеет играть. Этот внутренний политический шантаж в Конгрессе очень часто используется. Внешне выглядит как игра с нулевой суммой, но внутри – чрезвычайно ответственная политика", – сказал Давидюк.

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Украинский стиль

Более ответственной страны чем США еще надо поискать, отметил политолог. Американцы действительно отвечают за свои слова. Демократы ясно сказали, что не будут голосовать, если Израиль получит помощь без Украины.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя позицию республиканцев, сказал, что даже кормя крокодила, в конце он все равно вас съест. Кроме того, он добавил, что не стоит жить в иллюзии и думать, что оказывая помощь Израилю Владимир Путин потом не придет в Европу и не начнет грызть союзников, а потом еще и не объединится с Китаем.

Россия и за ХАМАС воюет, и Украину атакует, поэтому пакет помощи должен быть комплексным. Это правильный и ответственный ответ демократов. Заявление об использованных 96% средств – это давление на них,

– добавил Давидюк.

Он отметил, что Соединенные Штаты не бросят Украину, ведь это наши друзья и партнеры. Несмотря на это, нашей стране нужно работать над собой.

Чтобы потом не было испанского стыда, нужно, чтобы сейчас не было украинской коррупции. Когда воруют наши, а отвечает Джо Байден. Нам нужно четко показать, что мы этих подлецов, которые здесь воруют, жестко наказываем и не позволяем воровать. Это будет украинский стиль, на котором мы выигрываем войну. Без такой философии войну будет трудно выиграть,

– отметил политолог.

К тому же, Верховная Рада уже утвердила Бюджет Украины на 2024 год, что является сигналом для США. Теперь же американцы видят столько нам не хватает. Это демонстрация того, что нам нужно помогать.

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