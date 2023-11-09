Такі новини, звісно, можуть спровокувати тривожні настрої серед українців, проте панікувати точно не варто. Політолог Микола Давидюк сказав 24 Каналу, чи отримає Україна нові потужні пакети від США.

Читайте також Угорщина не зможе заблокувати 50 мільярдів євро для України: єврокомісар розкрив деталі

"Це зараз команда демократів й Білий дім тиснуть на республіканців, на трампівську меншість. Сполучені Штати – це країна, яка вміє грати. Цей внутрішній політичний шантаж в Конгресі дуже часто використовується. Зовні виглядає як гра з нульовою сумою, але всередині – надзвичайно відповідальна політика", – мовив Давидюк.

Як затвердження бюджету України на 2024 рік впливе на допомогу від США: дивіться відео

Український стиль

Більш відповідальної країни за США ще треба пошукати, зазначив політолог. Американці дійсно відповідають за свої слова. Демократи чітко сказали, що не будуть голосувати, якщо Ізраїль отримає допомогу без України.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, коментуючи позицію республіканців, сказав, що навіть годуючи крокодила, в кінці він однаково вас з'їсть. Крім того, він додав, що не варто жити в ілюзії й думати, що надаючи допомогу Ізраїлю, Владімір Путін потім не прийде в Європу й не почне гризти союзників, а потім ще й не об'єднається з Китаєм.

Росія і за ХАМАС воює, й Україну атакує, тому пакет допомоги повинний бути комплексний. Це правильна й відповідальна відповідь демократів. Заява про використані 96% коштів – це тиск на них,

– додав Давидюк.

Він наголосив, що Сполучені Штати не кинуть Україну, адже це наші друзі й партнери. Попри це, нашій країні треба працювати над собою.

Щоб потім не було іспанського сорому, то треба, щоб зараз не було української корупції. Коли крадуть наші, а відповідає Джо Байден. Нам треба чітко показати, що ми цих падлюк, які тут крадуть, жорстко караємо й не дозволяємо красти. Це буде український стиль, на якому ми виграємо війну. Без такої філософії війну буде важко виграти,

– зазначив політолог.

До того ж Верховна Рада вже затвердила Бюджет України на 2024 рік, що є сигналом для США. Адже тепер американці бачить стільки нам не вистачає. Це демонстрація того, що нам треба допомагати.

Більше про військову допомогу від США