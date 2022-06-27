США повысили пошлины на некоторые российские товары до 35%

Соединенные Штаты Америки всячески пытаются помочь Украине одолеть российских захватчиков. Речь идет не только об оружии, но и экономическом влиянии на агрессора.

США активно поддерживают Украину на международной арене. Они делают все для того, чтобы у украинских героев было все необходимое оружие, а враг почувствовал все последствия своей подлости и низости на полную.

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Пошлины США на российские товары

Президент США Джо Байден решил нанести новый удар для российской экономики. Согласно его решению, на российские товары наложена пошлина в размере 35%.

Белый дом уже обнародовал соответствующую прокламацию президента США. Она сообщает, что с 27 июня 2022 года пошлина на импорт российских товаров, не запрещенных санкциями, растет до 35%. Также отмечается, что имплементация указанных таможенных ставок будет контролироваться. Кроме того, США могут снова пересмотреть размер пошлины.

Ранее, на встрече G7 США и другие страны договорились, что все деньги от повышения пошлины на российские товары будут направлены на помощь Украине в борьбе с российскими оккупантами. Таким образом, россияне будут за свой счет финансировать повышение обороноспособности Украины и рост огневой мощи ВСУ.

Война России с Украиной: последние новости

Российские оккупанты осуществили ракетный обстрел Кременчуга. Они запустили из Курской области ракеты Х-22. Взрывы в ТЦ раздались около 16:00, там было около 1 000 человек. Спасатели сообщали о пожаре на площади в 10 000 квадратных метров. Оккупанты врут, что попали в завод и об отсутствии пострадавших, хотя уже известно о по меньшей мере 13 погибших.

Разведчики сообщают, что российские оккупанты хотят во что бы то ни стало втянуть белорусов в войну и заставить ВСУ сражаться еще на нескольких направлениях.

США и Великобритания уже отреагировали на зверский обстрел гражданского объекта, где было много мирных украинцев. Они пообещали, что оккупанты обязательно будут отвечать за преступления, а Украина получит всю необходимую поддержку для победы в войне.

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