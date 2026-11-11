Во время переговоров в Абу-Даби в западных СМИ появились предложения об изменении административных границ отдельных регионов Украины. Такие идеи, подпитываемые наглостью российских посягательств, вызвали волну возмущения из-за их абсолютной неэтичности, нереалистичности и прямого противоречия Конституции Украины.

Дискуссии вокруг возможного пересмотра внутренних границ украинских областей не имеют под собой реальных оснований. Об этом заявил политический консультант, эксперт по внешней политике Глеб Остапенко в эфире 24 Канала, комментируя соответствующие слухи в международных СМИ.

Откуда появилась идея изменения границ украинских областей?

По словам спикера, украинская сторона уже давно последовательно доказывает международным партнерам бесперспективность подобных планов. Любые кулуарные инициативы, согласно которым в США предлагают изменить границы Украины, свидетельствуют о глубоком непонимании сути этой войны.

...Мы только и занимаемся тем... что объясняем американцам, что не сработает, а что сработает. Мы этим занимаемся уже больше года. Очень много времени было уделено тому, чтобы объяснить американцам, почему это не сработает. И почему они совершают большие ошибки, не прислушиваясь,

– отметил эксперт.

Он обратил внимание на то, что западные политики часто воспринимают позицию якобы более сильной стороны как консенсусную. Однако украинцы гораздо лучше ориентируются в нюансах противостояния с РФ, поскольку имеют общие географические границы и многолетний опыт борьбы с агрессором.

Почему идея изменения границ не сработает?

Аналитик отметил, что предложения переформатировать административное устройство страны противоречат Конституции Украины и неприемлемы для общества. Подобные технологические сценарии не принесут результата, даже если в кулуарах анализируют потенциальные переговоры между Украиной и Россией на международной арене.

Ну, перерисуйте Техас, я не знаю, или там какую-то другую область, которая граничит с другой областью, отрывайте часть ее, чтобы появилась какая-то еще дополнительная часть другой области. Ну, например, чтобы Донецкая область была перерисована и там появились, условно говоря, дополнительно Днепровская, Днепропетровская и Харьковская области. Ну это же просто ерунда,

– подчеркнул гость эфира.

Эксперт резюмировал, что подобная технология направлена не на де-юре признание потери территорий, а на их фактическую сдачу. Именно поэтому украинская сторона отвергает подобные наивные и опасные формулы как полностью нежизнеспособные.

Контекст переговоров и ситуация на фронте

Следует напомнить, что ранее в мировых СМИ активно освещались неформальные переговоры в Абу-Даби, где обсуждались различные компромиссные сценарии завершения войны. В то же время реальное развитие событий определяется линией соприкосновения, где текущая карта боевых действий демонстрирует ежедневные усилия Сил обороны по срыву агрессивных планов врага.