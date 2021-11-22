В США предложили поправку к "оборонке" с санкциями против России в случае вторжения в Украину

Американский сенатор Боб Менендес внес предложение о правке к проекту оборонного бюджета США. Она предусматривает широкие санкции против России на случай ее вторжения в Украину.

Ограничения будут касаться высших российских должностных лиц, которые участвуют в планировании или осуществлении эскалации. В то же время "Северного потока-2" и крупных финансовых учреждений.

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Принятие поправки предусматривает и санкции против российских банков, государственных предприятий, работающих в сфере нефти, газа и полезных ископаемых – это серьезный удар по экономике России.

Это означает введение санкций против любой компании или корпоративной должностного лица, которое участвует в планировании или эксплуатации "Северного потока 2",

– пишет портал.

Зеленский просил поддержать поправку

Президент Владимир Зеленский обратился к американским сенаторам с просьбой поддержать эту поправку "в последней отчаянной попытке заблокировать российский газопровод".

Украинские официальные лица утверждают, что остановка ввода трубопровода в эксплуатацию – это самый четкий из оставшихся путей к предотвращению российского вторжения,

– добавляет Axios.

Сенат Соединенных Штатов должен рассмотреть проект оборонного бюджета 25 ноября.