Целый комплекс мер: полковник ВСУ объяснил, сколько систем Patriot нужно Украине
В новом пакете военной помощи от США должны быть переданы Украине 2 батареи комплексов Patriot. Однако это всего 10 – 15% потребностей нашей страны.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он отметил, что эти батареи будут использованы для выполнения определенных задач.
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Стоят более 1 миллиарда
Чтобы закрыть небо над всей Украиной и периметр по линии фронта и по границе с Беларусью, нам нужны 3 комплекса Patriot. Комплекс состоит из 8 батарей. Это значит – мы нуждаемся в 24 батареях, чтобы прикрыть наше небо.
Но такого количества батарей не существует,
– заявил военный эксперт.
Стоимость 2 батарей Patriot – более 1 миллиарда долларов. Это составляет почти половину суммы, на которую нам будет передано вооружение в новом военном пакете от США.
Роман Свитан прокомментировал передачу Украине 2 батарей Patriot: смотрите видео
Нужны еще и самолеты
"Увеличение в 2 раза площади, которую могут перекрыть Patriot, это достаточно неплохой результат", - подчеркнул Свитан.
К этим комплексам, скорее всего, будут добавлены системы AWACS, которые очень хорошо в частности с Patriot работают.
Но к ним обязательно нужны самолеты. Комплексы Patriot сами по себе – это механизмы общей системы ПВО. Она состоит из системы AWACS, летающих радаров, спутников слежения, определяющих точки пуска баллистических ракет. Это целый комплекс мероприятий,
– отметил полковник ВСУ.
Роман Свита добавил, что сейчас мы можем получить весь этот комплекс, потому что каждая батарея Patriot – это только винтик в нем.
На что способны ЗРК Patriot / инфографика 24 Канала
Украина ждет Patriot
- США объявили 4 апреля новый пакет военной помощи на 2,6 миллиарда долларов. Он может состоять из боеприпасов для HIMARS, артиллерийских снарядов, используемых Украиной для самообороны, а также противотанковых систем, стрелкового оружия, транспортных средств тяжелой техники. Также Пентагон может передать Украине дополнительные патроны для ЗРК Patriot.
- Ранее сообщалось, что украинские военные завершили обучение на ЗРК Patriot в США. Украинцы тренировались в течение 10 недель на базе Форт-Силли в Оклахоме. Американские военные высоко оценили возможности украинских военнослужащих, которые очень быстро овладели основами системы Patriot.