Целый комплекс мер: полковник ВСУ объяснил, сколько систем Patriot нужно Украине

В новом пакете военной помощи от США должны быть переданы Украине 2 батареи комплексов Patriot. Однако это всего 10 – 15% потребностей нашей страны.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он отметил, что эти батареи будут использованы для выполнения определенных задач.

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Стоят более 1 миллиарда

Чтобы закрыть небо над всей Украиной и периметр по линии фронта и по границе с Беларусью, нам нужны 3 комплекса Patriot. Комплекс состоит из 8 батарей. Это значит – мы нуждаемся в 24 батареях, чтобы прикрыть наше небо.

Но такого количества батарей не существует,

– заявил военный эксперт.

Стоимость 2 батарей Patriot – более 1 миллиарда долларов. Это составляет почти половину суммы, на которую нам будет передано вооружение в новом военном пакете от США.

Роман Свитан прокомментировал передачу Украине 2 батарей Patriot: смотрите видео

Нужны еще и самолеты

"Увеличение в 2 раза площади, которую могут перекрыть Patriot, это достаточно неплохой результат", - подчеркнул Свитан.

К этим комплексам, скорее всего, будут добавлены системы AWACS, которые очень хорошо в частности с Patriot работают.

Но к ним обязательно нужны самолеты. Комплексы Patriot сами по себе – это механизмы общей системы ПВО. Она состоит из системы AWACS, летающих радаров, спутников слежения, определяющих точки пуска баллистических ракет. Это целый комплекс мероприятий,

– отметил полковник ВСУ.

Роман Свита добавил, что сейчас мы можем получить весь этот комплекс, потому что каждая батарея Patriot – это только винтик в нем.

На что способны ЗРК Patriot / инфографика 24 Канала

Украина ждет Patriot