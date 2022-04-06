Кремль продолжает распространять фейки об "украинских биолабораториях", которых на самом деле не существует. Так что не исключают применения химического оружия со стороны России.

США предоставили Украине средства защиты от химического оружия

Чтобы защититься от возможной атаки России с химическим и биологическим оружием, Соединенные Штаты Америки предоставили Украине спасательное защитное оборудование. Об этом заявил представитель администрации американского президента Джо Байден.

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Оборудование и материалы по запросу Киева доставляются на постоянной основе, а часть уже доставлена,

– добавил представитель администрации Байдена.

Отметим, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила, что США передают ВСУ снаряжение, в частности – комплекты химической защиты.

По ее словам, причина предоставления – учет имеющихся угроз со стороны России.

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