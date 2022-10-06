США предоставит Украине 55 миллионов долларов для подготовки к зиме, – Саманта Пауэр

США через USAID предоставит 55 миллионов долларов Украине. Этими средствами они помогут нашему государству подготовиться к зиме.

Об этом сообщила глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр. 6 октября она прибыла в Киев.

Обратите внимание Этот опыт будут изучать в других странах, – эксперт о подготовке Украины к отопительному сезону

США предоставит Украине 55 миллионов долларов

По словам Пауэр, эта помощь обеспечит ремонт и техническое обслуживание труб и другого оборудования, необходимого для отопления домов, больниц, школ и предприятий по всей Украине.

Новую помощь USAID получат до 7 миллионов украинцев в 19 регионах. USAID также снабдит генераторами электроэнергии и альтернативными источниками топлива больницы, центры для внутренне перемещенных лиц и приюты для социально незащищенных граждан, помогая обеспечить украинцам доступ к теплому жилью зимой.

Помощь будет, прежде всего, нацелена на регионы Украины, пострадавшие из-за агрессии России, в частности, Черниговская, Харьковская, Киевская, Николаевская, Одесская, Запорожская и Житомирская области.

Новое финансирование предоставляется в дополнение к помощи USAID энергетическому сектору Украины с начала полномасштабного вторжения РФ и поможет Украине обеспечить постоянную поставку отопления и горячей воды своим гражданам.

– заявили в USAID.

В Киев приехала руководитель USAID

Глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр 6 октября прибыла в Киев.

"Я только что приехала в Киев, Украина. Это критический момент для украинского народа, ведь он защищает свою свободу от жестоких нападений, освобождает оккупированные земли, готовится к зиме и укрепляет демократические институты и верховенство права", – заявила Пауэр.

Саманта Пауэр 6 октября прибыла в Киев / фото твитер Саманты Пауэр

Как Киев готовится к отопительному сезону

Сейчас столица готовится к зиме в сложнейших условиях, привлекая все возможные ресурсы. На сегодняшний день основные работы в Киеве для запуска тепла выполнены.

В рамках проекта энергетической безопасности USAID городское предприятие "Киевтеплоэнерго" получило трубы и трубопроводную арматуру стоимостью 1,3 миллиона долларов. И мы очень благодарны правительству США и USAID за помощь. Это позволит заменить 11 километров поврежденных теплосетей. Большинство работ – уже на завершающей стадии,

– сказал городской глава Виталий Кличко.

Готовясь к отопительному сезону в Киеве:

Осуществили гидравлические испытания теплосетей и устранили более 2,2 тысячи аварийных повреждений на них.

Приобрели резервное топливо и источники резервного питания.

Приобрели необходимое количество мобильных котельных как резервный источник теплоснабжения на случай внештатных ситуаций во время отопительного сезона. Они будут обеспечивать теплом больницы, детсады, школы и будут работать в пунктах обогрева, которые развернет город.

На 10% увеличили количество аварийно-спасательных бригад для оперативного реагирования на внештатные ситуации.

В Киеве готовятся к отопительному сезону / фото Виталия Кличко

Как Украина готовится к зиме

Президент Владимир Зеленский рассказал, что власть делает все, чтобы у украинцев было тепло в домах. По его словам, зима будет сложной.

"Но чтобы ее пройти, мы накапливаем газ, уголь и все остальное, что необходимо. Мы работаем для того, чтобы подготовиться", – подчеркнул украинский лидер.

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