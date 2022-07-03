Это увеличивает наши возможности защиты, – Резников поблагодарил Байдена за NASAMS

США сообщили о новом пакете военной помощи для Украины. В частности, говорится о системе ПВО NASAMS. В Минобороны говорят, что это значительно улучшит возможности защиты украинцев.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в соцсетях. Он лично поблагодарил президента США Джо Байдена и своего американского коллегу Ллойда Остина.

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NASAMS позволит защитить землю и небо

Резников назвал этот шаг Вашингтона значительным.

Это увеличивает наши возможности защиты земли и неба Украины. Победа в войне против террористического государства обеспечит глобальную безопасность на долгие годы,

– заметил глава Минобороны Украины.

О новом пакете военной помощи Вашингтон сообщил 1 июля. Стоимость вооружения, которое должны предоставить – 820 миллионов долларов.

Что вошло в новый пакет помощи:

боеприпасы для систем HIMARS;

2 передовые зенитно-ракетные системы (NASAMS);

до 150 000 боеприпасов для 155-миллиметровой артиллерии;

4 дополнительных контрбатарейных радара.

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Заметим, что это вооружение не будут брать из запасов США. Контракты на поставку начнут заключать уже после объявления о новом пакете.

Что еще известно о новой военной помощи США:

Новый пакет помощи был одобрен уже после проведения саммита НАТО в Мадриде.

За новое вооружение поблагодарил президент Владимир Зеленский. Он назвал это решение "историческим". Официальный Киев долго работал ради такой поставки.

Что касается NASAMS, то это норвежско-американская разработка, которая может поражать цели на высоте до 20 километров.

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