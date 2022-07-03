Это увеличивает наши возможности защиты, – Резников поблагодарил Байдена за NASAMS
Источник:твиттер Алексея Резникова
США сообщили о новом пакете военной помощи для Украины. В частности, говорится о системе ПВО NASAMS. В Минобороны говорят, что это значительно улучшит возможности защиты украинцев.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в соцсетях. Он лично поблагодарил президента США Джо Байдена и своего американского коллегу Ллойда Остина.
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NASAMS позволит защитить землю и небо
Резников назвал этот шаг Вашингтона значительным.
Это увеличивает наши возможности защиты земли и неба Украины. Победа в войне против террористического государства обеспечит глобальную безопасность на долгие годы,
– заметил глава Минобороны Украины.
О новом пакете военной помощи Вашингтон сообщил 1 июля. Стоимость вооружения, которое должны предоставить – 820 миллионов долларов.
Что вошло в новый пакет помощи:
- боеприпасы для систем HIMARS;
- 2 передовые зенитно-ракетные системы (NASAMS);
- до 150 000 боеприпасов для 155-миллиметровой артиллерии;
- 4 дополнительных контрбатарейных радара.
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Заметим, что это вооружение не будут брать из запасов США. Контракты на поставку начнут заключать уже после объявления о новом пакете.
Что еще известно о новой военной помощи США:
- Новый пакет помощи был одобрен уже после проведения саммита НАТО в Мадриде.
- За новое вооружение поблагодарил президент Владимир Зеленский. Он назвал это решение "историческим". Официальный Киев долго работал ради такой поставки.
- Что касается NASAMS, то это норвежско-американская разработка, которая может поражать цели на высоте до 20 километров.
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