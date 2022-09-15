Сенат не сдается и давит на Белый дом: россию хотят признать спонсоркой терроризма

На рассмотрение верхней палаты Конгресса США поступил новый законопроект. В соответствии с ним россия квалифицируется как государство-спонсор терроризма.

В США представили законопроект о признании россии спонсором терроризма

Его подготовили сенаторы, представляющие обе парламентские партии: демократ Ричард Блюменталь и республиканец Линдси Грэм. Если документ будет принят, то позволит подавать иски в суды США за действия москвы в Украине.

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Представляя законопроект, сенатор Блюменталь объяснил его необходимость и актуальность убийствами мирных украинцев и прочими проявлениями жестокости, сопровождающих российское вторжение в Украину.

Второй соавтор законопроекта сенатор Грэм подчеркнул, что включение россии в список государств-спонсоров терроризма станет убедительным свидетельством американской поддержки как Киеву, так и другим союзникам США. В то же время, по его словам, это позволит вводить против России жесткие санкции.

При этом неизвестно, когда законопроект будет вынесен на голосование.

Конгресс и администрация Байдена против признания

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс рассказал, что конгресс и администрация Байдена обсуждают применение в отношении россии санкций, аналогичных ограничениям, налагаемым на государства-спонсоров терроризма.

Госдепартамент оценивает все факты по закону США о государствах-спонсорах терроризма, но не хотел бы провозглашать россию таковой. Возможны непредвиденные последствия объявления. Такой шаг мог бы помешать вывозу украинского зерна из портов. Мы считаем, что есть более качественные методы,

– заявил Прайс.

По словам Прайса, администрация Байдена будет продолжать обсуждать "аналогичные меры".

К слову, 6 сентября президент США Джо Байден заявил, что США не будут признавать россию спонсором терроризма. В Белом доме впоследствии объяснили, что это якобы может иметь негативные последствия.