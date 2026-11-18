Американские переговорщики пытаются убедить Кремль в том, что нынешние условия для завершения войны могут вскоре измениться. В Вашингтоне опасаются, что после изменения политического баланса в Конгрессе договориться с Москвой станет значительно сложнее.

Спецпосланцы президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер предупредили Россию и Украину, что нынешний раунд мирных переговоров может стать последней реальной возможностью достичь соглашения на текущих условиях. Об этом сообщает The Kyiv Independent.

Почему США предупреждают Россию о потере шанса на соглашение?

По словам собеседников издания, американская сторона пытается убедить Кремль, что время для заключения выгодного для него соглашения истекает.

Причина заключается в возможном изменении политического баланса в Вашингтоне. Если демократы получат контроль над Конгрессом, они могут усилить давление на администрацию Дональда Трампа, добиться увеличения военной и финансовой помощи Украине, а также инициировать расследование контактов Белого дома с Кремлем.

В таком случае возможности администрации Трампа договариваться с Москвой могут существенно сузиться, а условия, которые предлагают России сейчас, больше не будут доступны.

По информации издания, американские переговорщики начали использовать этот аргумент после того, как Россия в сентябре отказалась от запланированных трехсторонних переговоров.

Тогда Кремль обвинил Украину в ударах по российской территории и отменил встречу, которую предварительно планировали на начало октября.

В то же время Россия продолжила массированные атаки на украинскую энергетику. В Киеве это расценили как признак того, что Москва не заинтересована в достижении договоренностей до завершения зимней кампании ударов.

После изменения американской тактики Кремль согласился вернуться к трехстороннему переговорному формату.

Чего Россия требует для завершения войны?

По данным источников The Kyiv Independent, Москва по-прежнему считает, что имеет преимущество на переговорах. Российские войска продолжают атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру, в то время как Украина сталкивается с нехваткой ракет-перехватчиков для защиты от баллистических ударов.

Главным требованием Кремля по-прежнему является передача России всей территории Донецкой и Луганской областей, включая районы, которые российская армия так и не смогла оккупировать.

Российские представители уверяют американских переговорщиков, что Москва якобы все равно захватит эти территории военным путем, поэтому не готова отказываться от своих претензий.

В то же время российские войска не могут добиться решающего прорыва на фронте. Из-за этого Вашингтон ищет другие возможности предложить Кремлю соглашение, которое российские власти могли бы представить как свою победу.

Какое новое соглашение США могут предложить России?

Одним из вариантов, которые обсуждают американские переговорщики, стало новое соглашение о безопасности между Россией и Европой.

Москва давно требует пересмотра европейской архитектуры безопасности, в частности ограничения расширения НАТО и сокращения военного присутствия Альянса.

Ранее Вашингтон отвергал такие требования, однако теперь часть из них вновь оказалась в поле дипломатических обсуждений.

По словам украинского чиновника, знакомого с ходом переговоров, команда Трампа фактически работает над двумя направлениями одновременно: завершением войны против Украины и возможным пересмотром отношений в сфере безопасности между Россией и Европой.

В то же время второе направление может продвигаться только после достижения мирного соглашения между Киевом и Москвой.

Что известно о последних переговорах Украины, США и России?

Трехсторонние переговоры, состоявшиеся 10–11 ноября в Абу-Даби, не продемонстрировали готовности Кремля к компромиссам.

По словам источников издания, российская делегация прибыла с жесткими инструкциями и практически не проявляла желания обсуждать энергетическое перемирие или другие шаги по снижению напряженности.

Территориальные требования России также остались неизменными. В то же время российские представители проявили особый интерес к возможному новому соглашению о безопасности с Европой.

Они по-прежнему говорят о Донбассе, но к этому добавилась новая тема о европейской архитектуре безопасности,

– отметил собеседник издания.

Следующим важным этапом переговорного процесса должна стать встреча в Берлине 19 ноября. Там представители США, Украины и европейских государств планируют согласовать свои позиции.

Однако, по информации издания, европейские чиновники как публично, так и в частных беседах выступают против американской идеи пересмотра соглашений о безопасности с Россией.

Что известно о предстоящих мирных переговорах?

Как сообщал 24 Канал, 19 ноября Стив Виткофф и Джаред Кушнер должны встретиться в Берлине с украинскими и европейскими представителями. Стороны планируют обсудить гарантии безопасности для Украины и ее послевоенное экономическое восстановление.

В то же время, по информации 24 Канала, 16 ноября министры иностранных дел ЕС согласовали общую позицию относительно переговоров с Россией. Европейские страны выступают против признания оккупации украинских территорий и пересмотра архитектуры европейской безопасности в пользу Москвы.