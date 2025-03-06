Такое решение Вашингтона может изменить ход боевых действий, увеличив частоту и эффективность российских авиационных атак, поскольку Украина будет иметь меньше возможностей. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на американский институт изучения войны (ISW).

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Какие последствия будет иметь остановка обмена разведданными

По словам аналитиков, без доступа к разведданным США Украина будет иметь меньше возможностей для поражения российских систем противовоздушной обороны. Российские самолеты смогут действовать агрессивнее, уменьшая дистанцию для запуска планирующих бомб и ракет по территории Украины.

Эксперты напоминают, что Кремль неоднократно настаивал на прекращении предоставления помощи Украине в рамках какого-либо соглашения. В сочетании с приостановкой США поставок ЗРК Patriot, это, согласно обнародованной информации, окажет серьезное влияние на безопасность украинского тыла.

Ранее украинские удары по военным объектам в России существенно повлияли на боеспособность российских войск, уменьшив вражеские запасы ракет и снарядов. В частности, уничтожение складов боеприпасов в Торопце Тверской области и Тихорецком арсенале в Краснодарском крае.

Напомним, накануне в США официально сообщили, что прекратили обмениваться разведывательной информацией с Украиной. Сначала сообщалось, что ограничения будут касаться только тех данных, которые помогают ВСУ наносить удары по территории России. Однако впоследствии стало известно, что США прекратили предоставлять Украине все разведывательные данные.