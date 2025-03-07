Есть два варианта: что наиболее опасно в остановке обмена разведданными с США

США прекратили обмен разведданными с Украиной. Именно эту информацию Силы украинской обороны использовали для ударов по военным объектам на территории России и защиты собственных территорий от атак.

Как повлияет такое решение Трампа на эффективность украинской обороны и какие в целом последствия будет иметь проанализировал для 24 Канала военный аналитик Ян Матвеев.

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Информация требует проверки

В первую очередь Матвеев отметил, что всей информации, которая появляется относительно разведданных в инфополе, верить не стоит. Ведь подтверждений этому в большинстве случаев не будет из-за военной тайны.

Соответственно и российскому военному командованию нужно больше времени для того, чтобы проверить это и более безопасно проводить определенные действия на своей территории.

Однако, вероятно, какую-то информацию таки не будут передавать. Вероятно, говорится о дальних ударах, в частности писали о целях для Himars, крылатых ракет,

– отметил военный эксперт.

Почему логика Трампа абсурдна

Возможно, логика Трампа в том, чтобы уменьшить количество ударов по России, тем с самым уменьшить интенсивность хода боевых действий в целом.

Впрочем, если запрет будет касаться информации о расположении и взлете стратегических бомбардировщиков врага – Украине уже не будет хватать информации для обороны украинских городов и мирных жителей. Соответственно в украинской противовоздушной обороны будет меньше времени и информации для подготовки к отражению ракетных атак. А также украинцы будут иметь меньше времени от объявления воздушной тревоги до спуска в укрытие.

Этот запрет выглядит, мягко говоря, неэтично, более того, странно. Ведь буквально направлен против мирного населения Украины,

– подчеркнул Матвеев.

Он также вспомнил, информацию, которая не является официально подтвержденной, что якобы запрет на информацию для ударов ракетами типа Himars по территории России ввели еще до событий за овальным столом.