США приготовили для России "матерь всех санкций": Путину будет несладко

Уже в ближайшие дни в Конгрессе США могут добиться согласия относительно мощного пакета санкций против России. "Матерь всех санкций", как его здесь называют. Далее читайте на украинском.

Залишилися останні штрихи

Демократи та республіканці вели інтенсивні розмови останні кілька тижнів. Тепер вони вийшли на фінішну пряму.

Актуально У Заходу є реальна зброя проти намірів Путіна

Вчора держсекретар Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін та інші посадовці провели для сенаторів та конгресменів закритий брифінг з останніми даними розвідки США. За словами законодавців, зустріч була дуже детальною, і вона прискорить процес розробки пакету санкцій.

У чому наразі полягають розбжіності? Якщо коротко, то вони стосуються того, коли вводити санкції. Демократи наполягають, що їх треба притримати як важіль впливу на випадок нового вторгнення Росії. І якщо застосувати санкції проти Кремля зараз, вони втратять свій стримувальний ефект, бо Путіну тоді буде нічого втрачати.

Республіканці кажуть, що Путін вже і так зайшов далеко, тому його слід покарати за зловмисну поведінку вже зараз. Грати на випередження, не чекати на можливе вторгення і продемонструвати рішучість своїх намірів не лише через словесні погрози.



США розглядають варіант запровадження двох рівнів санкцій проти Росії / Фото Інституту масової інформації

Завдадуть два удари

В обох аргументах є своя логіка. Але тепер законодавці близькі до компромісу – і, швидше за все, у новому законопроєкті передбачать як завчасні санкції, не прив'язані до можливої агресії Росії, так і ті, що будуть залежати від того, чи наважиться Путін на новий наступ. Два в одному.

Після брифінгу розвідки сенатор-республіканець Ліндсі Грем зізнався, що не пам'ятає такої двопартійної єдності в Конгресі з часів теракту 11 вересня.

І звернувся до росіян зі словами: "Якщо ваше керівництво вирішить піти на нове вторгнення в Україну, ви і ваші родини заплатите велику ціну".

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Пообіцяли болісні "сюрпризи"

Спікерка Палати представників демократка Ненсі Пелосі сказала, що в разі нового нападу санкції будуть набагато сильнішими, ніж будь-коли раніше.

"Це надзвичайно серйозно. В Росії мають відчути біль, і його має бути відчутно аж до Володимира Путіна".

Ок, але які саме заходи будуть в новому пакеті Конгресу? Поки невідомо, але в раніше зареєстрованих законопроєктах сенатори пропонували:

санкції щодо "Північного потоку-2;

видобувної галузі та фінансового сектору Росії – враховуючи відключення від SWIFT;

персональні санкції проти Путіна та його оточення;

суттєве збільшення безпекової допомоги Україні тощо.

Словом, набір опцій солідний. Такі справи. В Сенаті та Палаті представників обіцяють діяти швидко – тому, думаю, зовсім скоро з Капітолійського пагорба будуть важливі новини.

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Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.