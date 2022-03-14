США пригрозили Китаю серьезными последствиями, если он предоставит военную помощь России
Источник:CNN
Накануне СМИ писали, что Россия попросила у Китая военную помощь. В США отметили, что если это произойдет, то для Пекина будут серьезные последствия.
Соответствующее заявление о позиции Вашингтона касательно Пекина в таком случае в эфире телеканала сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
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США предупредили Китай о последствиях помощи для России
Мы сообщили Пекину, что не будем в стороне и не позволим любому государству компенсировать России потери от экономических санкций,
– отметил Салливан.
Он сделал это предупреждение в преддверии встречи в Риме с китайским дипломатом и членом Политбюро Ян Цзечи. Во время нее будут обсуждать войну в Украине.
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Ряд западных СМИ со ссылкой на официальных представителей США 13 марта сообщили, что Россия попросила Китай предоставить ей военную технику и экономическую помощь в борьбе с последствиями санкций.
Представитель посольства Китая в США Лю Пенью в ответ отметил, что "никогда об этом не слышал".
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