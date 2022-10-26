США и союзники пригрозили КНДР "беспрецедентным ответом" в случае ядерных испытаний

26 октября 2022 , 15:02
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Источник:

Reuters

Северная Корея намерена провести седьмое испытание ядерной бомбы. США, Япония и Южная Корея предупредили КНДР о "беспрецедентных" масштабах реагирования.

Вашингтон и его союзники полагают, что Северная Корея может возобновить испытания ядерной бомбы впервые с 2017 года.

Кстати КНДР снова запустила баллистическую ракету и направила самолеты в границу Южной Кореи.

Какие меры реагирования применят в отношении КНДР

На пресс-конференции в Токио выступил первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хэн Дон.

Мы согласились с тем, что потребуются беспрецедентные масштабы реагирования, если Северная Корея проведет седьмое ядерное испытание,
– заявил Чо.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман призвала КНДР воздержаться от дальнейших дестабилизаций. По ее словам, в Совбезе понимают, что любое применение ядерного оружия невероятно изменит мир.

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Автор: Анна Романюк