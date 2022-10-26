США и союзники пригрозили КНДР "беспрецедентным ответом" в случае ядерных испытаний

Северная Корея намерена провести седьмое испытание ядерной бомбы. США, Япония и Южная Корея предупредили КНДР о "беспрецедентных" масштабах реагирования.

Вашингтон и его союзники полагают, что Северная Корея может возобновить испытания ядерной бомбы впервые с 2017 года.

Кстати КНДР снова запустила баллистическую ракету и направила самолеты в границу Южной Кореи.

Какие меры реагирования применят в отношении КНДР

На пресс-конференции в Токио выступил первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хэн Дон.

Мы согласились с тем, что потребуются беспрецедентные масштабы реагирования, если Северная Корея проведет седьмое ядерное испытание,

– заявил Чо.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман призвала КНДР воздержаться от дальнейших дестабилизаций. По ее словам, в Совбезе понимают, что любое применение ядерного оружия невероятно изменит мир.

Сотрудничество КНДР и России: что известно

Спецагент военной контрразведки США в отставке Дэвид Дебатто предположил, что оккупанты могут попытаться привлечь КНДР к войне против Украины. Так же, как это удалось сделать с Ираном.

В Государственном департаменте США также считают, что Россия, понимая поражение, пытается заручиться поддержкой изгнанников. Так, кроме Ирана, Кремль изучает возможность договоренностей с Северной Кореей.

По данным американской разведки, Россия покупает артиллерийские снаряды и ракеты в Северной Корее. Их количество достигает миллионов.

Вас это может заинтересовать – Россия планирует учения по ядерному сдерживанию "Гром": смотрите видео