США и союзники пригрозили КНДР "беспрецедентным ответом" в случае ядерных испытаний
Источник:Reuters
Северная Корея намерена провести седьмое испытание ядерной бомбы. США, Япония и Южная Корея предупредили КНДР о "беспрецедентных" масштабах реагирования.
Вашингтон и его союзники полагают, что Северная Корея может возобновить испытания ядерной бомбы впервые с 2017 года.
Кстати КНДР снова запустила баллистическую ракету и направила самолеты в границу Южной Кореи.
Какие меры реагирования применят в отношении КНДР
На пресс-конференции в Токио выступил первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хэн Дон.
Мы согласились с тем, что потребуются беспрецедентные масштабы реагирования, если Северная Корея проведет седьмое ядерное испытание,
– заявил Чо.
Заместитель госсекретаря США Венди Шерман призвала КНДР воздержаться от дальнейших дестабилизаций. По ее словам, в Совбезе понимают, что любое применение ядерного оружия невероятно изменит мир.
Сотрудничество КНДР и России: что известно
- Спецагент военной контрразведки США в отставке Дэвид Дебатто предположил, что оккупанты могут попытаться привлечь КНДР к войне против Украины. Так же, как это удалось сделать с Ираном.
- В Государственном департаменте США также считают, что Россия, понимая поражение, пытается заручиться поддержкой изгнанников. Так, кроме Ирана, Кремль изучает возможность договоренностей с Северной Кореей.
- По данным американской разведки, Россия покупает артиллерийские снаряды и ракеты в Северной Корее. Их количество достигает миллионов.
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