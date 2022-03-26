США пригрозили наложить санкции на компании и отдельных людей, которые будут помогать России

США пригрозили ввести отдельные санкции против лиц и компаний за пределами России, которые будут помогать стране-террористке обойти ограничения. Вашингтон готов расширить наказание и ввести так называемые "вторичные" санкции.

Такое заявление сделал советник США по национальной безопасности Джейк Салливан. Чиновник поделился информацией с журналистами в то время, когда 25 марта Джо Байден отправился из Бельгии в Польшу.

К теме Четко договорились, как и с какими странами будем работать, – Кулеба о встрече с представителями США

"Вторичные" санкции для союзников Кремля

Заявление Салливана прозвучало на фоне растущего беспокойства США о том, что Россия будет пытаться всеми способами обойти финансовую изоляцию, наложенную Западом на страну-агрессора.

Путин попытается найти альтернативные источники иностранной валюты и деловых соглашений, чтобы поддержать экономику России и курс рубля, убеждены в Белом доме.

У нас есть ряд инструментов для обеспечения соблюдения (санкционных ограничений – ред. 24 канал), и одним из них является разоблачение физических или юридических лиц в сторонних юрисдикциях, не соблюдающих санкции США против России или предпринимающих систематические усилия, чтобы ослабить или избежать их влияния. Мы готовы использовать эти инструменты, если потребуется,

– отметил советник США по национальной безопасности.

Добавим, что днем ​​ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен также заявляла, что ЕС сейчас подробнее изучает действие санкций, чтобы выявить любые лазейки или усилия, предпринятые Россией с целью обойти ограничения.

Обратите внимание – Речь Джо Байдена в Варшаве 26 марта: смотрите видео