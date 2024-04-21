Народный депутат от “Слуги народа” Олег Дунда рассказал 24 Каналу, что Россия фактически ведет еще один фронт – информационный. Она вкладывает немало средств в пропаганду, в частности в Соединенных Штатах.

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"Если бы эта помощь не была угрозой российской империя, то вряд ли они бы делали такие истерические заявления. Когда люди так эмоционально высказываются, то это означает, что чувствуют для себя большую угрозу", – рассказал Олег Дунда.

Москва пыталась помешать передаче помощи

Страна-агрессор максимально использовала свою пропаганду, чтобы навредить получению помощи Украине. Это делалось благодаря большому количеству так называемых "полезных идиотов". которые за деньги говорили то, что выгодно России.

Мы не можем настаивать на том, что они напрямую финансировались из Москвы, но учитывая заявления отдельных конгрессменов, видим, что повторялись тезисы, которые, например, озвучивал Дмитрий Медведев,

– отметил народный депутат.

К счастью, таких конгрессменов было немного, но все же несколько членов Республиканской партии требовали запретить финансирование Украины, убеждали якобы не надо предоставлять вооружение, чтобы "сохранить жизнь людей".

В США поняли, какую угрозу представляет Россия

Несмотря на это мы видим, что политическая элита Соединенных Штатов нашла в себе силы проголосовать. Чиновники осознали, какую угрозу для всей западной цивилизации представляет Россия.

Кроме этого, голосование показало, что в США выстраивается не только эмоциональное, но и рациональное восприятие этой войны. Ведь после 24 февраля 2022 года мир с ужасом смотрел, как Россия уничтожает Украину. Однако эта эмоциональная составляющая оказалась непродолжительной.

В нашем случае это было два года, когда на эмоциях Украину поддерживали. Далее выяснилось, что за это время США не выстроили стратегию обращения со всем регионом, где существует российская угроза. Помним когда-то Барак Обама передал вопрос российско-украинской войны канцлеру Германии Ангеле Меркель, ведь США было не до того,

– рассказал Олег Дунда.

Теперь все мы наконец видим, что страна осознала всю опасность. У никого не возникает сомнений, что угроза для западного мира прежде всего идет от России, а также стран, которые ее поддерживают.

Итак, надо создавать не эмоциональный ответ, а стратегию развития событий, деятельности структур, решить, кто станет лидером в регионе, какие союзнические соглашения можно заключить.

Это уже основательный подход, на котором настаивает Украина. Мы постоянно акцентируем на том, что идет глобальная война, фактически третья мировая и она должна завершиться разделением России. Другого пути нет,

– подытожил народный депутат.

США одобрили помощь Украине: как это было