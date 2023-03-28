Высокопоставленный чиновник Пентагона и представитель Совета национальной безопасности заявил, что 27 марта США имели с Россией взаимодействие. Именно во время него Кремль отказался передать данные о своих ядерных силах, которыми они обмениваются раз в полгода согласно договору о контроле над ядерными вооружениями. Ведь 21 февраля Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

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Почему США не будут передавать России свои данные

Вчера (27 марта 2023 года – 24 Канал) мы имели дальнейшее взаимодействие с Россией, настаивая на том, что до конца месяца должен состояться обмен данными, который происходит каждые шесть месяцев, согласно договору,

– заявил помощник министра обороны по вопросам космической политики Джон Пламб.

На слушаниях в подкомитете Палаты представителей по вооруженным силам Конгресса США он также рассказал, что Россия ответила, что не будет предоставлять эту информацию.

"И потому, как дипломатическая контрмера, Соединенные Штаты не будут предоставлять информацию в ответ", – заявил Пламб.

Какую позицию заняли США

Джон Пламб заверил, Соединенные Штаты продолжат изучать, какие дипломатические контрмеры уместны.

Что мы пытаемся сделать, так это сбалансировать реакцию на безответственное поведение России и продолжать демонстрировать, какими, по нашему мнению, должны быть действия ответственного ядерного государства,

– объяснил чиновник.

По его словам, решение не предоставлять данные в ответ на действия России является "законной контрмерой, направленной на то, чтобы поощрить Россию вернуться к соблюдению договора".

Представитель Совета национальной безопасности США отметил, что:

отказ России обменяться этими данными будет еще одним нарушением договора, что прибавится к уже имеющимся нарушениям;

США в интересах стратегической стабильности в дальнейшем будут способствовать публичной прозрачности уровня их ядерных сил и их размещения.

Россия приостановила участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях