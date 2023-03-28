Високопоставлений чиновник Пентагону і речник Ради національної безпеки заявив, що 27 березня США мали з Росією взаємодію. Саме під час неї Кремль відмовився передати дані про свої ядерні сили, якими вони обмінюються раз на пів року, згідно з договором про контроль над ядерними озброєннями. Адже 21 лютого Владімір Путін заявив, що Росія призупиняє участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО).
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Чому США не передаватимуть Росії свої дані
Вчора (27 березня 2023 року – 24 Канал) ми мали подальшу взаємодію з Росією, наполягаючи на тому, що до кінця місяця має відбутися обмін даними, який відбувається кожні шість місяців, згідно з договором,
– заявив помічник міністра оборони з питань космічної політики Джон Пламб.
На слуханнях у підкомітеті Палати представників з питань збройних сил Конгресу США він також розповів, що Росія відповіла, що не буде надавати цю інформацію.
"І тому, як дипломатичний контрзахід, Сполучені Штати не будуть надавати інформацію у відповідь", – заявив Пламб.
Яку позицію зайняли США
Джон Пламб запевнив, Сполучені Штати продовжать вивчати, які дипломатичні контрзаходи є доречними.
Що ми намагаємося зробити, так це збалансувати реакцію на безвідповідальну поведінку Росії, та продовжувати демонструвати, якими, на нашу думку, мають бути дії відповідальної ядерної держави,
– пояснив посадовець.
За його словами, рішення не надавати дані у відповідь на дії Росії є "законним контрзаходом, спрямованим на те, щоб заохотити Росію повернутися до дотримання договору".
Речник Ради національної безпеки США зазначив, що:
- відмова Росії обмінятися цими даними, буде ще одним порушенням договору, що додасться до вже наявних порушень;
- США в інтересах стратегічної стабільності надалі сприятимуть публічній прозорості щодо рівнів їхніх ядерних сил та їхнього розміщення.
Росія призупинила участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння
- 21 лютого 2023 року Владімір Путін під час звернення до федеральних зборів заявив, що Росія призупиняє свою участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння. Російський диктатор наголосив, що мовиться саме про призупинення участі, а не про вихід з договору.
- Вже наступного дня після заяви Путіна 22 лютого російський парламент проголосував за це рішення.
- Президент США Джо Байден назвав позицію Москви "великою помилкою". Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію переглянути своє рішення.
- Попри це, 1 березня Путін таки підписав відповідний закон. Також Росія передала США офіційну ноту. Тоді Держдепі США запевнили, що готові продовжувати конструктивну взаємодію з Росією щодо контролю над озброєннями.
- Варто додати, що цей договір про стратегічні наступальні озброєння в 1991 році підписали в Москві Джордж Буш та Михайло Горбачов. Тоді мовилося про ліміти для сторін боєзарядів, а також – засобах їх доставлення.