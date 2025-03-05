Искусство сделки или шантажа: Sky News проанализировало решение Трампа об остановке помощи Украине

В Белом доме объявили о приостановлении военной помощи Украине. Такое решение приняли вскоре после ссоры украинского президента Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа.

Американский корреспондент Марк Стоун проанализировал ситуацию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Почему Трамп приостановил помощь Украине

По словам Стоуна, учитывая действия Дональда Трампа в течение последних 43 дней, его риторику во время президентской кампании и стиль переговоров, стоило надеяться на то, что он действительно может приостановить предоставление военной помощи Украине.

Кроме этого, он отмечает, что буквально вчера американский президент заявлял, что не обсуждал перспективы сокращения или приостановления поставок американского оружия в Украину. А также добавляет, что после спора с Владимиром Зеленским в пятницу его гнев и неприязнь к украинскому президенту только возросла.

И только через час или два после встречи с представителями обороны и безопасности (все полностью поддерживают его мнение, в отличие от тех, кто был в его первой администрации), он приостановил всю военную помощь,

– объясняет Стоун.

Он отмечает, что акцент Белого дома на "паузе" по предоставлению военной помощи является важным и свидетельствует о том, что в США ожидают определенных шагов от Зеленского. По мнению Стоуна, Трамп полон решимости давить на украинского президента, чтобы он подписал соглашение о редкоземельных металлах.

Стоун объясняет, что именно это является первым шагом в мирном плане американского лидера, который, как он ожидает, завершится мирными переговорами между Украиной и Россией. Однако, Трамп не объяснил, как они должны состояться и на какие уступки попросят пойти российского диктатора Владимира Путина.

Вероятно, в ближайшей перспективе президент США стремится подписать соглашение о полезных ископаемых и будет расценивать его как "огромную победу для американского народа, как материальную отдачу за деньги, которые они направили на финансирование войны в Украине" и первый шаг к миру в государстве.