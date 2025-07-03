В Польше находится оружие США, которое не "доехало" в Украину: СМИ назвали, что в списке

США приостановили предоставление Украине ряда вооружений в рамках помощи. Появился перечень оружия, которое не успели передать со складов в Польше.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию репортера приближенного к Пентагону NPR National Desk Тома Боумена в соцсети Х.

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Какое оружие не предоставили Украине

Согласно данным, обнародованным репортером в среду, 2 июля, пока приостановили передачу следующих видов и количества оружия:

92 ракеты AIM;

30 ракет для системы ПВО Patriot (PAC3 MSE);

8496 гаубичных снарядов калибра 155-мм;

142 ракеты AGM-114 Hellfire 142 ракеты AGM-114 Hellfire;

252 ракеты GMLRS для реактивной системы HIMARS;

25 ракет Stinger;

125 гранатометов AT-4.

Вышеупомянутая партия американского вооружения сейчас находится на складе на территории Польши.

Напомним, Вашингтон поставил на паузу поставки оружия Украине, объяснив это заботой о собственных оборонных потребностях. По словам посла США при НАТО Мэттью Уитакера, приоритетом для них остается готовность защищать себя.

Отметим, аналитики Института изучения войны считают, что соответствующее решение с американской стороны заставит украинских военных экономить ресурсы и ускорит продвижение российской армии.