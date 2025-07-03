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24 Канал Новости Украины В Польше находится оружие США, которое не "доехало" в Украину: СМИ назвали, что в списке
3 июля, 06:59
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В Польше находится оружие США, которое не "доехало" в Украину: СМИ назвали, что в списке

Маргарита Волошина
Основні тези
  • США приостановили предоставление Украине определенного оружия, которое сейчас находится на складе в Польше.
  • Среди замороженного оружия – ракеты AIM, Patriot, Hellfire, GMLRS, Stinger и прочее.

США приостановили предоставление Украине ряда вооружений в рамках помощи. Появился перечень оружия, которое не успели передать со складов в Польше.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию репортера приближенного к Пентагону NPR National Desk Тома Боумена в соцсети Х.

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Какое оружие не предоставили Украине

Согласно данным, обнародованным репортером в среду, 2 июля, пока приостановили передачу следующих видов и количества оружия:

  • 92 ракеты AIM;
  • 30 ракет для системы ПВО Patriot (PAC3 MSE);
  • 8496 гаубичных снарядов калибра 155-мм;
  • 142 ракеты AGM-114 Hellfire 142 ракеты AGM-114 Hellfire;
  • 252 ракеты GMLRS для реактивной системы HIMARS;
  • 25 ракет Stinger;
  • 125 гранатометов AT-4.

Вышеупомянутая партия американского вооружения сейчас находится на складе на территории Польши.

Напомним, Вашингтон поставил на паузу поставки оружия Украине, объяснив это заботой о собственных оборонных потребностях. По словам посла США при НАТО Мэттью Уитакера, приоритетом для них остается готовность защищать себя.

Отметим, аналитики Института изучения войны считают, что соответствующее решение с американской стороны заставит украинских военных экономить ресурсы и ускорит продвижение российской армии.