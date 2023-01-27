ЧВК "Вагнера" признали преступной организацией: обозреватель объяснил, что дает это решение

Минфин США 26 января признал ЧВК "Вагнера" международной преступной организацией и наложил санкции. Это первый шаг к тому, чтобы признать ее террористической организацией, теперь дело за Конгрессом.

В целом это будет два статуса для ЧВК "Вагнера", которые будут дополнять друг друга. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

Больше об этом США признали ЧВК "Вагнера" международной преступной организацией и наложили санкции

США признали ЧВК "Вагнера" преступной организацией

Сейчас против ЧВК "Вагнера", смежных компаний и предприятий, а также связанных лиц вводятся санкции. Таким образом США стремятся максимально ограничить экономический потенциал преступной организации.

"Фактически следующим шагом будет признание их террористами, чтобы начать арестовывать", – отметил эксперт Совета внешней политики "Украинская призма".

У вагнеровцев есть щупальца по всему миру

Сегодня ЧВК "Вагнера" является крупной международной криминальной организацией, но начиналось все с маленьких отрядов. Вагнеровцев отправляли выполнять задачи по всему миру, так они и получили разнообразные контакты.

Краев прокомментировал признание ЧВК "Вагнера" преступной организацией: смотрите видео

Речь идет о сотрудничестве не только с Сирией и Центральноафриканской Республикой, где они действовали непосредственно. У вагнеровцев есть контакты и в Юго-Восточной Азии, на Дальнем Востоке, в Северной Корее и Латинской Америке. В первую очередь в Венесуэле, где они спасли режим Николаса Мадуро от свержения демократической оппозицией.

У ЧВК "Вагнера" есть огромные щупальца по всему миру. Именно поэтому этот статус международного криминального синдиката позволит существенно снизить не только ресурсно-экономическую базу, но и те контакты, которые ЧВК "Вагнера" имеет по всему миру,

– рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма".

По его словам, теперь любая привлеченная к этой системе компания может попасть под санкции Соединенных Штатов. Поэтому сотрудничество с этой преступной организацией сейчас достаточно рискованно.

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США серьезно взялись за вагнеровцев

Краев отметил, что в Соединенных Штатах пока нет видения того, в каком виде должна существовать Россия. Впрочем, США уже начинают противостояние против российских преступных структур.

Так, у Соединенных Штатов появилась решимость действовать и им нужно это делать, потому что есть Китай, который постоянно работает над тем, чтобы ослабить американское влияние.

"Поэтому американцы действительно будут действовать. Если для этого будет нужно вводить такие же жесткие законы и санкции, как это было в 40 – 50-х годах, то они будут это делать", – подчеркнул эксперт Совета внешней политики "Украинская призма".