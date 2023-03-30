США отреагировали на арест журналиста WSJ и срочно обратились к гражданам России

В США отреагировали на задержание в России репортера The Wall Street Journal, гражданина Америки Эвана Гершковича. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США решительно осуждают арест журналиста Гершковича.

Блинкен сообщил, что Госдеп поддерживает контакты с Wall Street Journal после задержание журналиста. Он напомнил о предупреждении относительно путешествий в Россию, которое ранее объявил Госдепартамент США, и призвал американских граждан, посещающих Россию или проживающих там немедленно выехать.

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Блинкен призвал граждан США покинуть Россию

"Мы глубоко обеспокоены заявлением России о задержании журналиста, гражданина США. Самым высоким приоритетом Госдепа является безопасность граждан США за рубежом. Если вы гражданин США, проживающий или путешествующий в России, пожалуйста, немедленно покиньте ее", – сказал Блинкен.

Он также добавил, что каждый раз, когда гражданина США задерживают за границей, правительство немедленно обращаемся в консульство и стремится оказать всю необходимую поддержку.

Мы решительно осуждаем продолжающиеся попытки Кремля запугивать, репрессировать и наказывать журналистов и представителей гражданского общества,

– отметил госсекретарь.

В Администрации президента США Джо Байдена также заявили, что "глубоко озабочены" сообщениями о задержании Гершковича в России по обвинению в шпионаже.

"Официальные лица Белого дома и Государственного департамента общались с работодателем господина Гершковича, Wall Street Journal. Администрация также связалась с его семьей. Кроме того, Государственный департамент поддерживал прямую связь с российским правительством по этому поводу, включая активную работу над обеспечением консульского доступа к господину Гершковичу", – сказала спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она подчеркнула, что США решительно осуждают задержание журналиста и считают подобные действия России неприемлемыми.

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Советник Офиса Президента Михаил Подоляк написал в соцсетях, что задержание ФСБ журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича – это очередное свидетельство того, что "с Россией и в России работать крайне опасно".

"Брутальное задержание ФСБ журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича – очередное свидетельство, что с Россией и в России работать крайне опасно. Россия откровенно и дерзко нарушает право, законы, свободы", – написал Подоляк.

Он добавил, что это следует помнить прежде всего международным компаниям, которые продолжают работать с агрессором.