Иначе ожидает изоляция: США призвали Китай позволить выяснить происхождение COVID-19

В США призвали оказать давление на Китай для прозрачного расследования причин вспышки пандемии коронавируса. Если страна не позволит выяснить, откуда взялся вирус, ее ожидают печальные последствия.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что методом дипломатического давления следует поставить Китай перед жестким выбором.

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Джо Байден в Европе на этой неделе сплотил демократический мир, чтобы он впервые со времени вспышки COVID-19 заговорил в один голос по этому вопросу,

– заявил Салливан.

По словам Салливана, Джо Байден сумел сплотить страны. Дональду Трампу в свое время это не удалось.

Советник также отметил, что лидер США призвал G7 поддержать заявление, в котором говорилось бы, что Китай должен позволить провести расследование на своей территории.

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