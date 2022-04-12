США призывают другие страны не закупать дополнительные энергоносители и вооружение в России
Источник:Интерфакс-Украина
США надеются, что союзники и партнеры не будут увеличивать закупки энергоносителей России.
Также правительство Соединенных Штатов призывает другие страны избегать новых соглашений по приобретению вооружения у страны-агрессора. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции после переговоров между главами оборонных и внешнеполитических ведомств США и Индии.
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Когда дело доходит до закупок нефти и прочего, я бы просто отметил, что существуют ограничения на закупки энергоносителей. Конечно, мы призываем страны не закупать дополнительные энергоносители в России,
– сказал Блинкен.
Он отметил, что каждая страна находится в разной ситуации и с разными потребностями, но все же надеется, что союзники и партнеры не будут увеличивать закупки энергоносителей России.
"США продолжают призывать страны избегать новых крупных соглашений по приобретению российских систем вооружения, особенно потому, что Россия делает в отношении Украины", – добавил Блинкен.
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