США призывают другие страны не закупать дополнительные энергоносители и вооружение в России

США надеются, что союзники и партнеры не будут увеличивать закупки энергоносителей России.

Также правительство Соединенных Штатов призывает другие страны избегать новых соглашений по приобретению вооружения у страны-агрессора. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции после переговоров между главами оборонных и внешнеполитических ведомств США и Индии.

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Когда дело доходит до закупок нефти и прочего, я бы просто отметил, что существуют ограничения на закупки энергоносителей. Конечно, мы призываем страны не закупать дополнительные энергоносители в России,

– сказал Блинкен.

Он отметил, что каждая страна находится в разной ситуации и с разными потребностями, но все же надеется, что союзники и партнеры не будут увеличивать закупки энергоносителей России.

"США продолжают призывать страны избегать новых крупных соглашений по приобретению российских систем вооружения, особенно потому, что Россия делает в отношении Украины", – добавил Блинкен.

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