США продадут оружие 4 странам на 2 миллиарда: в том числе ракеты Patriot

Госдеп США одобрил потенциальную продажу оружия и оборудования на сумму более 2 миллиардов долларов. Продадут военную технику Нидерландам, Австралии, Кувейту и ОАЭ.

О возможной продаже оружия сообщили 22 июля. Пока договоры еще не подписали.

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Какое оружие продадут США

Нидерланды купят у США 96 баллистических ракет Patriot и оборудование к ним. Стоимость сделки составит около 1,2 миллиарда долларов. Главным подрядчиком станет Raytheon Technologies.

Австралии США продадут 80 ракет – поверхность Standoff Missiles. Их производит компания Lockheed Martin Corp. Соглашение может стоить 235 миллионов долларов.

Объединенным Арабским Эмиратам будет продана система оборудования для океанографического наблюдения, в том числе многосайтовые датчики и средства удаленного сбора данных. Общая стоимость составляет 206 миллионов долларов.

Для Кувейта была одобрена продажа различных боеприпасов производства Raytheon и Lockheed на сумму 397 миллионов долларов. Речь идет о ракетах воздуха – воздухе, бомбах и комплектах, которые делают бомбы более точными и смертоносными.

Великобритания анонсировала новую помощь для Украины

Великобритания в течение следующих нескольких недель предоставит Украине новую военную помощь. В частности, вооруженным силам Украины передадут самоходные установки М109, артиллерийские установки L119, радиолокационные системы контрбатарейной борьбы, более 50 000 боеприпасов для советской артиллерии, противотанковое оружие и беспилотники.

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