США одобрили продажу Польше HIMARS на 10 миллиардов долларов

Администрация Байдена одобрила продажу Польше HIMARS на 10 миллиардов долларов. Такое решение поддержали 7 февраля.

Так, это улучшит военные цели Польши по обновлению потенциала. Также помощь окажет влияние на оперативную совместимость с США.

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Байден одобрил продажу Польше HIMARS

Как стало известно, Польше будет продано 18 HIMARS и соответствующее оборудование. В Государственном департаменте США заявили, что эта продажа поддержит цели внешней политики и цели национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности члена НАТО, "являющегося силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе".

Предлагаемая продажа улучшит военные цели Польши по обновлению потенциала, одновременно улучшая оперативную совместимость с США и другими союзниками,

– отметили в Госдепе.

Польша планирует использовать это вооружение и услуги для модернизации своих вооруженных сил и расширения возможностей для укрепления внутренней обороны и сдерживания региональных угроз.

"Польше не составит труда принять эту технику в свои вооруженные силы", – добавили в Госдепе США.

Какие есть шансы наступления на Польшу

Эксперты неоднократно говорили не только о возможном нападении Беларуси на Украину, но и о российско-белорусских провокациях на границах со странами НАТО, в частности, Польшей и Литвой. Основатель Центра исследований современной среды безопасности Михал Марек отметил, что такая опасность действительно существует.

По его словам, в Польше оценивают такую угрозу как серьезную, ведь необходимо помнить о ситуации вокруг Калининградской области и о том, как россияне пытаются реагировать на экономическую блокаду этой области. Они стараются позиционировать НАТО и Литву, в частности, как сторону, которая провоцирует Россию до начала третьей мировой войны.