Так, це покращить військові цілі Польщі щодо оновлення потенціалу. Також допомога вплине на оперативну сумісність із США.

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Байден схвалив продаж Польщі HIMARS

Як стало відомо, Польщі продадуть 18 HIMARS і відповідне обладнання. У Державному департаменті США заявили, що цей продаж підтримає цілі зовнішньої політики та цілі національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки члена НАТО, який "є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі".

Запропонований продаж покращить військові цілі Польщі щодо оновлення потенціалу, одночасно покращуючи оперативну сумісність із США та іншими союзниками,

– зазначили у Держдепі.

Зазначається, що Польща планує використовувати це озброєння та послуги для модернізації своїх збройних сил і розширення можливостей для зміцнення внутрішньої оборони та стримування регіональних загроз.

"Польщі не складе труднощів прийняти цю техніку до своїх збройних сил", – додали у Держдепі США.

Які є шанси наступу на Польщу

Експерти неодноразово говорили не лише про можливий напад Білорусі на Україну, а й про російсько-білоруські провокації на кордонах з країнами НАТО, зокрема Польщею та Литвою. Засновник Центру досліджень сучасного середовища безпеки Міхал Марек зазначив, що така небезпека справді існує.

За його словами, у Польщі оцінюють таку загрозу як серйозну, адже необхідно пам'ятати про ситуацію навколо Калінінградської області та те, як росіяни намагаються реагувати на економічну блокаду цієї області. Вони стараються позиціювати НАТО та Литву зокрема як сторону, яка провокує Росію до початку третьої світової війни.