США продолжат поставлять Украине оборонную помощь, – Байден

Соединенные Штаты Америки в дальнейшем будут предоставлять Украине оружие, которое поможет оградить себя от агрессора. Также США не собираются ослаблять введенные против России санкции.

Президент США Джо Байден пока не стал публично оценивать решение России о так называемом выводе войск из Киевской и Черниговской областей. По его словам, пока рано что-то об этом говорить.

Важно Байден обсудит ситуацию в Украине с лидерами Великобритании, Италии, Франции и Германии

Мы посмотрим. Я не буду ничего предсказывать, пока не вижу, какие их (России – 24 канал) действия, – сказал Байден.

Оборонная помощь будет и дальше

Президент США напомнил о переговорах Украины и России в Стамбуле, а также подчеркнул, что будет внимательно следить за действиями России. Пока и речь не идет о снятии санкций.

"Мы выясним, что они (Россия – 24 канал) делают, но между тем мы продолжим сохранять мощные санкции, мы продолжим предоставлять Украине средства защищать себя и мы продолжим внимательно следить за происходящим", – отметил Байден.

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