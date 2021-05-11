США продолжат усилия для прекращения незаконной оккупации Крыма Россией, – Госдеп
Соединенные Штаты продолжат предпринимать дипломатические усилия для того, чтобы прекратить незаконную оккупацию Россией Крыма. Москва должна прекратить незаконные действия на территории Украины.
Источник:"Голос Америки"
Об этом в интервью изданию заявил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс, комментируя поддержку Украины.
Читайте также США рассматривают, какую еще военную помощь могут предоставить Украине
США поддерживают Украину в борьбе с российской оккупацией
Прайс отметил единство со стороны всех 30 стран-членов НАТО по поддержке Украины перед лицом российской агрессии и попытками запугивания. Кроме того, украинская сторона имеет поддержку и стран "Большой семерки".
Что касается США и нашей роли, то мы глубоко вовлечены в процесс, предпринимаем и будем предпринимать дипломатические усилия для того, чтобы прекратить незаконную оккупацию Россией Крыма, а также закончить незаконные действия России на территории Украины,
– подчеркнул Прайс.
Напомним, США подтвердили поддержку Украины на фоне агрессии Кремля. Вашингтон также выразил готовность усиливать партнерство в сфере безопасности и обороны.
Поделиться новостью