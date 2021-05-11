Соединенные Штаты продолжат предпринимать дипломатические усилия для того, чтобы прекратить незаконную оккупацию Россией Крыма. Москва должна прекратить незаконные действия на территории Украины.

Об этом в интервью изданию заявил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс, комментируя поддержку Украины.

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США поддерживают Украину в борьбе с российской оккупацией

Прайс отметил единство со стороны всех 30 стран-членов НАТО по поддержке Украины перед лицом российской агрессии и попытками запугивания. Кроме того, украинская сторона имеет поддержку и стран "Большой семерки".

Что касается США и нашей роли, то мы глубоко вовлечены в процесс, предпринимаем и будем предпринимать дипломатические усилия для того, чтобы прекратить незаконную оккупацию Россией Крыма, а также закончить незаконные действия России на территории Украины,

– подчеркнул Прайс.

Напомним, США подтвердили поддержку Украины на фоне агрессии Кремля. Вашингтон также выразил готовность усиливать партнерство в сфере безопасности и обороны.

Обратите внимание! Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у России есть возможность в короткие сроки прибегнуть к дальнейшим агрессивным действиям в отношении Украины. Поэтому Соединенные Штаты очень пристально следят за ситуацией, в частности – за отводом вражеских войск от границ.