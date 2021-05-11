Сполучені Штати продовжать робити дипломатичні зусилля для того, аби припинити незаконну окупацію Росією Криму. Москва має припинити незаконні дії на території України.

Про це в інтерв'ю виданню заявив прессекретар Держдепу США Нед Прайс, коментуючи підтримку України.

Читайте також США розглядають, яку ще військову допомогу можуть надати Україні

США підтримують Україну у боротьбі з російською окупацією

Прайс відзначив єдність зі сторони всіх 30 країн-членів НАТО щодо підтримки України перед обличчям російської агресії та спробами залякування. Крім того, українська сторона має підтримку і країн "Великої сімки".

Що стосується США і нашої ролі, то ми глибоко залучені в процес, робимо і будемо робити дипломатичні зусилля для того, щоб припинити незаконну окупацію Росією Криму, а також закінчити незаконні дії Росії на території України,

– наголосив Прайс.

Нагадаємо, США підтвердили підтримку України на тлі агресії Кремля. Вашингтон також висловив готовність посилювати партнерство у сфері безпеки та оборони.

Зверніть увагу! Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що в Росії є можливість у короткі терміни вдатися до подальших агресивних дій щодо України. Тому Сполучені Штати дуже пильно стежать за ситуацією, зокрема – за відведенням ворожих військ від кордонів.