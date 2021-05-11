США продовжать зусилля для припинення незаконної окупації Криму Росією, – Держдеп
Сполучені Штати продовжать робити дипломатичні зусилля для того, аби припинити незаконну окупацію Росією Криму. Москва має припинити незаконні дії на території України.
Джерело:"Голос Америки"
Про це в інтерв'ю виданню заявив прессекретар Держдепу США Нед Прайс, коментуючи підтримку України.
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США підтримують Україну у боротьбі з російською окупацією
Прайс відзначив єдність зі сторони всіх 30 країн-членів НАТО щодо підтримки України перед обличчям російської агресії та спробами залякування. Крім того, українська сторона має підтримку і країн "Великої сімки".
Що стосується США і нашої ролі, то ми глибоко залучені в процес, робимо і будемо робити дипломатичні зусилля для того, щоб припинити незаконну окупацію Росією Криму, а також закінчити незаконні дії Росії на території України,
– наголосив Прайс.
Нагадаємо, США підтвердили підтримку України на тлі агресії Кремля. Вашингтон також висловив готовність посилювати партнерство у сфері безпеки та оборони.
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