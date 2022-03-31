США продолжили ужесточать санкции против России
Источник:Министерство финансов США
Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против лиц и компаний за пределами России, которые могут помогать стране-агрессору обойти ограничения.
Санкции касаются причастных к России компаний
Об этом говорится в документе на сайте Министерства финансов США. Всего в санкционный список добавили 21 компанию, которая зарегистрирована как в России, так и за ее пределами.
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США ввели вторичные санкции против компаний, которые не зарегистрированы в России, но могут помогать агрессору уклоняться от санкций,
– говорится в сообщении.
Ограничения касаются юридических лиц, зарегистрированных в Сингапуре, Мальте, Британии, Испании и др.
Из санкционного перечня исключили Ozon
Кроме того, из-под санкций выведен банк Ozon, попавший туда за связь с подсанкционным Совкомбанком.
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