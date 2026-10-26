Мог бы оправдывать Путина: США продвигают Орбана на пост генсека ООН

Администрация Дональда Трампа хочет, чтобы бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стал кандидатом на пост генерального секретаря ООН. Эту идею также могут поддержать Россия и Китай.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники из трех стран.

Почему США рассматривают кандидатуру Орбана

Американские чиновники неоднократно обсуждали, кого хотели бы видеть во главе ООН, и возвращались к имени Орбана.

Причин выступать против такой кандидатуры немало. В частности, Орбан мог бы оправдывать действия Владимира Путина и других диктаторов.

В то же время, по словам представителя США, венгерский политик – "идеальный кандидат для консерваторов движения MAGA".

Это в значительной степени связано с его политикой, направленной против массовой миграции, либеральных неправительственных организаций, а также левых по своим взглядам судов и медиа Венгрии.

Венгерский премьер неоднократно вступал в конфликт с Евросоюзом, от которого его страна получает финансовую помощь, и сближался с Китаем. Несмотря на это, ему удалось сохранить образ защитника западной цивилизации среди своих сторонников.

Согласится ли Орбан стать генсеком

Американские чиновники обратились к Орбану, чтобы выяснить, заинтересован ли он в должности генсека ООН.

Тот отнесся к предложению благосклонно, хотя и имел определенные оговорки как политик-националист.

В то же время Орбан не хочет участвовать в гонке, если не будет уверен в своей победе.

По словам представителя другой страны, большинство остальных претендентов на пост генсека имеют опыт международной бюрократической работы или дипломатических переговоров за кулисами. То есть они в большей степени соответствуют слову "секретарь" в названии должности. Орбан же, по его мнению, был бы скорее "генералом".

Представитель Госдепартамента согласился с этим мнением. По его словам, Орбан умеет отстаивать свои решения, несмотря на сопротивление, и не боится противоречить устоявшимся правилам в ООН.

В апреле Дональд Трамп поддержал Орбана на парламентских выборах в Венгрии, а вице-президент США Джей Ди Венс приезжал в страну, чтобы агитировать за него.

Если венгерский политик решит баллотироваться на пост генсека ООН, американская администрация, вероятно, вновь его поддержит. Однако об этом могут объявить уже после промежуточных выборов в Конгресс США.

Каковы шансы Орбана на победу?

По имеющейся информации, Россия и Китай также готовы поддержать кандидатуру Орбана на пост генсека.

В Вашингтоне ранее обсуждали с ними такую возможность, и Орбан мог бы стать общим кандидатом трех стран.

Как рассказали представители США и еще одного государства, когда США, Россия и Китай хотят одного и того же в Раде Безопасности ООН, обычно они достигают своего.

По оценке представителя Государственного департамента США, Орбан может получить поддержку как минимум 8 членов Рады Безопасности ООН, а в целом заручиться голосами десяти из 15 стран.

В то же время позиция Великобритании и Франции остается неизвестной. Эти страны обычно осторожно используют право вето.

В среду, 28 октября, Рада Безопасности ООН проведет очередное предварительное голосование по кандидатам. Пока неизвестно, будет ли среди них Виктор Орбан.

Полномочия действующего главы ООН Антониу Гутерреша истекают 31 декабря, после чего новый генсек должен быть избран Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совбеза.