В США прошел марш матерей в поддержку Украины и защиты детей

В США женщины вышли на марш матерей, чтобы защитить украинских детей от российских оккупантов. Митингующие несли ткани, обмазанные красной краской.

Одна из протестующих Ольга Горман подчеркнула, что этой акцией хотят привлечь внимание мира к сотням детей, которые пострадали от войны в Украине.

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Мы хотим показать всему миру убийц. Путин – убийца,

– подчеркнула Горман.



Марш матерей в США / Фото Sky News

Другая протестующая Ольга Аскенова пояснила, что они обращаются к американским лидерам с просьбой остановить это безумие.

"Пожалуйста, остановите Путина. Пожалуйста, защищайте Украину", – просят демонстранты.



Женщины вышли на марш в США / Фото Sky News



Протест в поддержку украинских детей / Фото Sky News

Важно – Оккупанты уже убили 112 украинских детей: