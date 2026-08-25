США просили Украину не проводить атаки на Москву в эти дни: в чем причина

США обратились к Украине с просьбой воздержаться от авиааткак по столице страны-агрессора – России – в течение определенного периода. Это связано с визитом директора ЦРУ в Москву.

Как сообщает Axios со ссылкой на осведомленный источник, США призвали Украину временно воздержаться от ударов по Москве.

Дипломатический визит и безопасность должностных лиц

По словам собеседников, американская сторона стремится обеспечить безопасность своих чиновников во время их поездки в российскую столицу. Обращение в Украину связано с пребыванием там директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.

Он прибыл в Москву "для переговоров с российскими чиновниками".

Из Вашингтона глава американской разведки отправился в воскресенье, 23 августа. На следующий день он прибыл в Латвию, а 25 августа приземлился в Москве на военно-транспортном самолете C-17 ВВС США.

Ретклифф впервые в Москве после его назначения на должность. Кроме того, это самый высокий по уровню визит представителя администрации президента США Дональда Трампа в Россию с января 2026 года.

Напомним, заместитель постоянного представителя США в ООН Дэн Негреа призвал Украину и Россию прекратить удары по гражданской инфраструктуре и вернуться к столу переговоров.