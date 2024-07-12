Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что все решения о применении американского оружия принимает президент США. Он отметил, что ни один советник не может повлиять на окончательное решение главы государства.

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Ядерная доктрина

Александр Мусиенко отметил, что в США есть ядерная доктрина сдерживания, которая не меняется годами. Там указано, что ни при каких обстоятельствах нельзя допустить ядерного противостояния. Администрация США ее придерживается.

Во время саммита НАТО было очень много положительных решений для Украины, однако нам дали понять, что решение о применении ATACMS по российским аэродромам не будет,

– подчеркнул он.

По словам военного эксперта, в США не против если Украина будет атаковать российские аэродромы собственным оружием.