Вряд ли существование запрета связано с выборами в США. Об этом 24 Каналу сказал исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн, отметив, что наоборот для Байдена такое решение было бы политически выгодным.

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Что останавливает Байдена

"Прогресс в войне в Украине стал бы для Байдена выгодным во время предвыборной гонки. Поэтому его запрет не является политическим. Он связан со страхом", – сказал Уриэль Эпштейн.

Вероятно, в Белом доме есть люди, которые до сих пор боятся эскалации и думают, что запрет на удары по России как-то могут ее предотвратить. Ключевым игроком в такой политике может быть Джейк Салливан – советник президента США по национальной безопасности.

Впрочем не все в администрации Байдена так считают. Думаю, что министр иностранных дел Блинкен, министр обороны Остин согласятся, что это неправильно. Впрочем Салливан имеет большее влияние в Белом доме,

– подчеркнул Уриэль Эпштейн.

Салливан считает, что наибольшим риском является то, что Россия использует ядерное оружие. Но как показывает опыт, наши партнеры долго говорят об эскалации, потом все-таки принимают нужное решение и ничего не происходит. Однако драгоценное время уже потеряно.

В США так говорили о предоставлении HIMARS, но ничего не произошло. Далее были танки и Путин никак не отреагировал, потому что не мог. Затем Финляндию присоединили к НАТО. Хотя Путин говорил, что начал войну, потому что якобы не хотел, чтобы НАТО было возле его границ, но все-таки опять ничего не сделал,

– заметил Уриэль Эпштейн.

Он добавил, что запрет на удары по России, бесспорно, снимут. Вопрос лишь в том, насколько поздно это произойдет. Потому что за такое промедление своей жизнью платят украинские воины.