Украина неоднократно призывала снять ограничения на удары по территории России. Заявление советника Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана процитировал корреспондент Bloomberg Дженнифер Якобс.

Читайте также F-16 и разрешение бить по территории России: каких важных решений ждать от саммита НАТО

США не изменили позицию относительно ударов по России

По словам Салливана, США все еще не позволяют Украине использовать ATACMS для ударов вглубь России.

Наша политика не изменилась,

– лаконично прокомментировал он.

В конце мая США уже позволили Украине использовать свое оружие для ударов по российской территории. В то же время речь идет только о приграничной территории России возле Харьковской области.

Обратите внимание! Кроме США, разрешение бить своим оружием по территории России дали и другие страны. Говорится о Канаде, Финляндии, Норвегии, Великобритании, Дании, Чехии, Франции, Польше, Эстонии, Литве, Латвии и других государствах.

Интересно, что ранее заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит подтвердил, что Украина и США обсуждают разрешение на удары американским дальнобойным оружием по территории России. Владимир Зеленский также призвал Соединенные Штаты разрешить Украине поражать российскую авиацию на ее территории.