Україна неодноразово закликала зняти обмеження на удари по території Росії. Заяву радника Білого дому з нацбезпеки Джейка Саллівана процитував кореспондент Bloomberg Дженніфер Якобс.

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США не змінили позицію щодо ударів по Росії

За словами Саллівана, США все ще не дозволяють Україні використовувати ATACMS для ударів вглиб Росії.

Наша політика не змінилася,

– лаконічно прокоментував він.

Наприкінці травня США вже дозволили Україні використовувати свою зброю для ударів по російській території. Водночас йдеться лише про прикордонну територію Росії біля Харківської області.

Зверніть увагу! Окрім США, дозвіл бити своєю зброєю по території Росії дали й інші країни. Мовиться про Канаду, Фінляндію, Норвегію, Велику Британію, Данію, Чехію, Францію, Польщу, Естонію, Литву, Латвію та інші держави.

Цікаво, що раніше заступник помічника держсекретаря США Крістофер Сміт підтвердив, що Україна і США обговорюють дозвіл на удари американською далекобійною зброєю по території Росії. Володимир Зеленський також закликав Сполучені Штати дозволити Україні вражати російську авіацію на її території.