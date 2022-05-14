Число военных США в Европе не изменится

В Европу бойцов отправляли на фоне беспокойства по поводу возможной войны. А ведь американская разведка предупреждала о войне еще до ее начала.

Читайте также Украинские артиллеристы срывают наступательные планы россиян на Донбассе, – Пентагон

Поэтому США стянули своих бойцов в Германию, Польшу и Румынию. Это делали, чтобы усилить восточный фланг НАТО. Вскоре 10 500 американских военных отправятся домой. Однако в целом ротация продлится несколько месяцев.

Вместо них в Европу поедут около 8400 бойцов. Среди них будут военные из 101 воздушно-десантной дивизии из штата Кентукки и первая кавалерийская дивизия из Техаса.

Также ротацию проведет бригада боевой авиации 1-й бронетанковой дивизии из Техаса. Она находилась в Европе еще раньше.

Это развертывание является заменой друг на друга, что оставит нашу общую позицию сил в регионе – примерно 100 000 – без изменений,

– заявил спикер минобороны США Джон Кирби.

К теме Морские пехотинцы США готовят поддоны с нелетальным оборудованием для обороны Украины

Американское издание отметило, что ротация свидетельствует о том, что президент Джо Байден не планирует смягчать реакцию на войну в Украине, которую начала Россия.

Глава Пентагона поговорил с Шойгу

Министр обороны США Ллойд Остин впервые с начала полномасштабной войны в Украине поговорил с российским коллегой Сергеем Шойгу. Вполне ожидаемо, что разговор касался нашего государства. Так глава Пентагона призвал российского министра прекратить огонь в Украине. Больше деталей – неизвестны.

Заметим, что перед тем, как звонить Шойгу, Остин поговорил с главой украинского Министерства обороны Алексеем Резниковым. Они обсудили ситуацию на Востоке Украины и обеспечение ВСУ потенциалом, необходимым для противодействия агрессору.

Это может вас заинтересовать – в США готовятся признать Россию государством-спонсором терроризма: видео